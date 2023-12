Immer mehr Menschen entscheiden sich in Deutschland für eine Co-Elternschaft. Die Berliner Familienberaterin Jenny Wilken sieht in dieser Konstellation viele Vorteile für Eltern und Kinder. Die rechtliche Absicherung lasse allerdings zu wünschen übrig.

Wenn das Kind geboren wird, kann es auch zu Problemen führen, dass der andere Co-Elternteil sich ein bisschen außen vor fühlt, vor allem beim Stillen des Neugeborenen. Es tauchen viele verschiedene Themen auf, die man in der Beratung dann oft gut klären kann. Wenn unsere Beratung nicht genügt, verweisen wir weiter an Mediator:innen.

Was braucht es, damit Co-Elternschaft erfolgreich ist, so dass möglichst wenig Probleme auftauchen?

Das Wichtigste ist eine gute Kommunikation miteinander, dass sich die Elternteile immer wieder und konstant über ihre eigenen Empfindungen und ihre eigenen Vorstellungen austauschen - am besten schon in der Kennenlernphase. Da sollten dann Fragen über die Art von Erziehung geklärt werden: Ob man dieselben Werte teilt, wie ein Familienleben aussieht oder wie man den Alltag gestaltet. Ob der klar getrennt sein soll, wie in einem Wechselmodell, oder wie in einer großen Patchworkfamilie zusammen geschieht.