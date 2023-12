Lilienthals Erbe Spreewald Dienstag, 05.12.2023 | 18:52 Uhr

Ein interessanter Artikel, der Lust nach mehr Infos hat. Coole Animationen, ja... aber nun das ABER:

Wie sieht es denn aktuell in Tegel aus? Was ist dort fortschrittliches geschaffen worden, seit der Schließung. Theoretisch

könnten morgen früh vom TXL wieder Airbus und Boeing starten... oder habe ich da was verpaßt?

TXL "pennt" und von den ganzen Träumen / Visionen ist doch nix irgendwie im Bau? Oder?

Denke ich an den Acker von THF, boah, gaaaanz schlimm: irgendwann hat da jemand die Tore geöffnet und seitdem überläßt man den Acker sich selbst. Oft verschmutzt, schattenlos, nur was für die "Jäger und Sammler-Generation"

Und für T5 (alt SXF) würde ich mir eine INTERFLUG-Maschine wünschen. Irgendwo steht so ein Ding garantiert noch rum und wartet auf einen Investor, der es wieder in rot/ weiß erstrahlen läßt. Dann wäre der Geschichtschreibung an diesem Ort Genüge getan.