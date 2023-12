In den kommenden zwei Nächten lassen sie sogenannten Meteorenschwärme besonders viele Wünsche zu. Über Berlin und Brandenburg zieht der Sternschnuppenschauer der Geminiden hinweg. "Mit theoretisch bis zu 150 Meteoren pro Stunde gelten die Geminiden als reichster Strom des Jahres", teilte die Vereinigung der Sternfreunde mit. Der Höhepunkt wird am Donnerstag, 14. Dezember um 20 Uhr am Abendhimmel erwartet.

Wer den reichen Strom der Geminiden sehen will, muss am Abend in Richtung Osten schauen. Den Sternfreunden zufolge werden auch ganz helle Objekte zu sehen sein, so denn das Wetter mitspielt. Die Meteore scheinen dem Sternbild der Zwillinge zu entspringen. Das Sternbild steht im Laufe der Nacht im Süden und am Morgen im Nordwesten. "Sobald es dunkel wird, kann man nach ihnen Ausschau halten", teilten die Sternfreunde mit. Und auch der Erdtrabant wird das Sternschnuppenspektakel am Himmel nicht stören. Am Tag zuvor ist Neumond und so wird es kein störendes Licht geben.