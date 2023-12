Silvester naht - und in Berlin werden die Erinnerungen an die Krawalle vom letzten Jahr wach. Eine neue Expertise zum Thema Straffälligkeit bei Jugendlichen analysiert, ob und warum junge Menschen, vor allem mit Migrationshintergrund, straffällig werden.

Dabei sei die Antwort auf die Frage, warum gerade migrantische Jugendliche straffällig werden, viel komplizierter, so Uhlig. Dazu gehöre nämlich auch das Gefühl, nicht zur deutschen Gesellschaft dazugehören zu dürfen. "Ich fühle mich hier nicht reingeboren, obwohl ich hier geboren bin" - das sei die bittere Erkenntnis vieler junger Menschen, deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Die Folge seien oft Frust, Perspektivlosigkeit und eine Ablehnung der Gesellschaft, in der sie keinen Platz finden würden. "Und diese Jugendlichen sehen, dass nicht nur sie nicht anerkannt sind, sondern auch ihre Eltern. Das ist vielleicht sogar schlimmer."

Meri Uhlig ist sauer, wenn sie an Vorfälle wie die Krawalle in der Berliner Silvesternacht 2022 denkt. Viele Medien und die Politik hätten sich seitdem verstärkt auf die Gefahr durch gewalttätige Jugendliche konzentriert - speziell denen mit Migrationshintergrund, bilanziert die Integrationsexpertin. Dann sei es auch viel um "das toxische Männlichkeitsbild" migrantischer Gruppen gegangen. "Es ist natürlich viel interessanter über Ali zu sprechen, der immer etwas aggressiv ist", fasst Uhlig die Debatten zusammen.

Der Kriminologe Christian Walburg von der Universität Münster hat die Ursachen und Entwicklungen bei der sogenannten Jugenddeliquenz - also Jugendkriminalität - untersucht und die Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht.



Zwischen 2005 und 2015 sei die Zahl der Fälle stetig gefallen, auch weil sich die soziale Lage vieler Jugendlicher damals insgesamt verbessert habe, erklärt Walburg darin. Dann aber seien die Fallzahlen wieder angestiegen - auch weil mit den Fluchtbewegungen ab 2015 zahlreiche junge Geflüchtete nach Deutschland gekommen seien. Die seien dann mit all den Integrationshürden konfrontiert gewesen, die auch migrantische Jugendliche der zweiten oder dritten Generation kennen: Ausgrenzung, Mangel an Perspektiven, fehlende Stabilität und Armut in der Familie. "Migration spielt da keine zentrale Rolle, aber es ist ein Hintergrundfaktor", sagt Walburg.

Trotzdem werde stets nur ein sehr kleiner Teil der Jugendlichen auch straffällig, betont Walburg. Bei denen allerdings käme alles Negative zusammen, sagt Integrationsexpertin Uhlig. "Damit geht eine bestimmte Wahrnehmung einher: Ich bin der Verlierer, dieser Staat ist nicht für mich, diese Schule ist nicht für mich."