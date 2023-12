Weil der Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz gezeichnete erigierte Penisse ausstellt, gibt es eine Beschwerde beim Bezirksamt – jetzt dürfen dort nur Personen ab 16 rein. Die Veranstalter nehmen es mit Humor. Von Vanessa Klüber

Der Einlass des queeren Weihnachtsmarkts am Nollendorfplatz ist seit wenigen Tagen auf Personen ab 16 Jahre beschränkt – und das soll auch kontrolliert werden. Das sagte der künstlerische Leiter des Weihnachtsmarkts "LGBTQIA* Winterdays & Christmas Avenue", Stefan Kuschner, rbb|24 am Dienstag.

Die für für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz zuständige Bezirksstadträtin von Tempelhof-Schöneberg, Saskia Ellenbeck (Grüne), bestätigte rbb|24, dass es "einige Beschwerden betreffend jugendschutzrelevanter Inhalte" gegeben habe. Das Ordnungsamt habe daraufhin letzte Woche den Weihachtsmarkt besucht und Verkaufsstände vorgefunden, die "gegebenfalls das seelische Wohl von Kindern beeiträchtigen können", so Ellenbeck in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag. Mit dem Marktbetreiber und auch Standbetreiber sei ein gemeinsamer Konsens gefunden worden, "damit der Kinder- und Jugendschutz gewahrt, aber der Verkauf nicht beeinträchtigt wird." Die Regelung setze ein Einlasskontrolleur um.

Bald starten in Berlin die Weihnachtsmärkte, und mancherorts wird es keine musikalische Berieselung geben. Grund: Die Veranstalter müssen für Gema-Gebühren deutlich tiefer in die Tasche greifen. Manchem stellt sich sogar die Existenzfrage. Von Frank Preiss

In einem Post auf Instagram hatten die Veranstalter des Weihnachtsmarktes am Freitag auf "Christmas Avenue FSK 16" hingewiesen. Kuschner sagte, man habe versucht, die Situation mit Humor zu nehmen: "Wir sind der einzige Weihnachtsmarkt Deutschlands mit Altersbeschränkung. Wir sind nach fünf Jahren frivol genug, um Jugendlichen unter 16 Jahren den Zutritt verwehren zu dürfen", heißt es in dem Post.

Eine Werbung sei das nicht, sagt Kuschner, und sieht sich nach eigenen Angaben von verschiedenen Seiten angegriffen. Das Bezirksamt sei einer Vorschrift nachgekommen und "sehr freundlich" gewesen - anders aber mutmaßlich Teile der queeren Community selbst, die jetzt unter anderem in Google-Rezensionen den Weihnachtsmarkt als "Schande für die LGBTIQ+-Community" sieht.

Aber auch von "1,90-Meter-Typen", die am Samstag in einem vor dem Weihachtsmarkt aufgebautem Zelt gestanden haben sollen. "Die haben Pamphlete und Broschüren verteilt, hatten ein unangenehmes Auftreten", so Kuschner. Sie sollen versucht haben, mögliche Besucher des Weihnachtsmarkts fernzuhalten.