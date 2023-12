Schneemassen in Bayern - Zug- und Flugverkehr zwischen Berlin und München ruht

Sa 02.12.23 | 11:47 Uhr

AP/dpa-Bildfunk/Matthias Schrader Audio: rbb24 Inforadio | 02.12.2023 | Christine Kerler | Bild: AP/dpa-Bildfunk/Matthias Schrader

Für die Menschen in Südbayern hat das Wochenende mit bis zu einem halben Meter Neuschnee begonnen. Auswirkungen haben die Wetterkapriolen auch auf den Verkehr zwischen München und Berlin-Brandenburg. Und auch Fußball-Fans müssen tapfer sein.



Der starke Wintereinbruch in Süddeutschland wirkt sich auch auf die Verkehrsverbindungen in der Region aus. Der Flugverkehr am Flughafen München wurde am Samstagvormittag bis Sonntagmorgen (6 Uhr) eingestellt, wie ein Flughafensprecher mitteilte. Alle Flüge zwischen München und dem Flughafen BER für Samstag sind bereits gestrichen. Auch der Bahnverkehr ist durch die Schneefälle massiv beeinträchtigt. Wie die Bahn mitteilte, kann der Münchner Hauptbahnhof aktuell nicht angefahren werden. Vorraussichtlich könnten bis Betriebsschluss keine Züge mehr von und nach München Hauptbahnhof verkehren, heißt es in einem Hinweis der Bahn. Zahlreiche Verbindungen zwischen Berlin und München wurden gestrichen.

dpa Zu viel Schnee in München - Union-Spiel beim FC Bayern wegen Winterwetter abgesagt Auf dieses Bundesliga-Spiel hatten sich viele Fußball-Fans in Berlin ganz besonders gefreut: Am Samstag sollte der 1. FC Union Berlin beim Rekordmeister FC Bayern antreten. Doch das extreme Winterwetter in München kommt dem zuvor.



Schneemassen führen zu starken Einschränkungen

Auch das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen Union Berlin, das am Samstagnachmittag in der Allianzarena geplant war, wurde abgesagt. Denn auch der ÖPNV in München wurde von den Schneemassen stark in Mitleidenschfat gezogen: U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst nicht mehr. Hi zu kommt: Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis zum Nachmittag andauernde, teils kräftige Schneefälle. In München und auf den Straßen im südlichen Bayern gab es bereits zahlreiche Unfälle - bei den meisten blieb es laut Polizei bei Sachschäden [br.de]. Die Polizei von Oberbayern Süd forderte die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Räumdienste seien im Dauereinsatz. Viele kleinere Straßen außerhalb von Ortschaften seien stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert. Wer eine Panne oder Unfall habe, müsse bei Hilfe mit Verzögerungen rechnen.

Picture Alliance/Caro/Teich 1 min Fragen und Antworten - Wer für den Winterdienst verantwortlich ist Es ist Ende November, und: Tatsächlich, es gibt Schnee, Frost und Glätte. Damit niemand ausrutscht, gibt es den Winterdienst. Aber wer ist eigentlich für welche Wege verantwortlich? Und wo darf ich selber streuen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

ADAC empfiehlt, Autobahnen zu meiden

Der starke Schneefall verursacht in Bayern seit Samstagmorgen lange Staus auf den Autobahnen. Auf der A8 in Richtung Salzburg erstrecke sich nahe München ein Stau bereits auf 30 Kilometer, sagte eine Sprecherin des ADAC am Samstagvormittag. Deutschlandweit gebe es aktuell 96 Staus mit mehr als zehn Kilometern Länge - sämtliche in Bayern. Auch die A6 und die A9 seien stark betroffen. Der Automobilclub empfehle, vorübergehend auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten und wenn, dann nur mit Winterausrüstung zu fahren, sagte die Sprecherin.

