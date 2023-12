Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, am 3. Mai dieses Jahres den Schulhof einer Grundschule in Neukölln betreten und auf die sieben und acht Jahre alten Kinder mit einem Küchenmesser eingestochen zu haben – unter anderem in den Halsbereich. Beide Mädchen seien schwer verletzt und durch Notoperationen gerettet worden , so die Anklage.

Der Mann sei am Tatort geblieben und habe sich widerstandlos festnehmen lassen, schilderte ein Polizeibeamter als Zeuge im Prozess. Bereits damals habe er gesagt, innere Stimmen gehört zu haben, die ihn "erpresst" und ihm "befohlen" hätten, die beiden Mädchen umzubringen. Die beiden Opfer soll der 39-Jährige nicht gekannt haben.

Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Verfahren wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen die dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Er soll sich bei dem Geschehen in einem psychotischen Zustand befunden haben.