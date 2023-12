Rainer Girbig Berlin Wilmersdorf Donnerstag, 07.12.2023 | 12:37 Uhr

Ist nicht die Taxibranche eine aussterbende Spezies? In 10 Jahren wird es sie vermutlich nicht mehr geben, befürchte ich. Und wer übernimmt die Kosten für die Umrüstung mit den Monitoren auf dem Dach. Der Vorschlag scheint mir ziemlich unausgegoren zu sein. Das ist man in Berlin ja gewohnt. Ich denke da auch an die Idee mit der Magnetschwebebahn.