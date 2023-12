Versammlung gegen Antisemitismus am Holocaustmahnmal

Protest in Berlin-Mitte

Mit einer Versammlung am Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas haben sich am Samstag einige Hundert Menschen gegen Antisemitismus stark gemacht.



Sie legten rote Rosen auf den Stelen des Holocaustmahnmals ab. Aufgerufen zu der Aktion hatte eine private Initiative. Das 2005 für fast 28 Millionen Euro vom Bund errichtete Denkmal mit seinen mehr als 2.700 Stelen ist zentrales Mahnmal in der Mitte Berlins unweit des Brandenburger Tors.