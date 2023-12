Für die jüdischen Gemeinden in Ostdeutschland hat sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel die Sicherheitslage verschärft. Auf einem Fachkongress in Potsdam rufen Antisemitismus-Experten die Zivilgesellschaft auf, Jüdinnen und Juden beizustehen. Von Ismahan Alboga

Eine Gruppe von Jugendlichen läuft am 19. Oktober 2023 in Gransee (Brandenburg) durch die Regionalbahn und grölt mehrmals "From the River to the Sea", "Free Palestine" und "Allahu Akbar". Einer der Männer soll dabei seine geballte Faust gehoben haben.

In Berlin wird am 31. Oktober, neben einem Hauseingang eine antisemitische Markierung in Form eines Davidsterns angebracht.

An einer Litfaßsäule werden am 21. Oktober in Weimar (Thüringen) Plakate mit Fotos der von der Hamas entführten Menschen mit dem Satz "Alle Juden lügen" überschrieben.

Dies sind nur einige der Vorfälle, die vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) erfasst werden. Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel gebe es einen sprunghaften Anstieg antisemitischer Vorfälle im gesamten Bundesgebiet, erklärt Benjamin Steinitz von RIAS. Zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November seien in Deutschland im Schnitt jeden Tag 29 antisemitische Vorfälle festgestellt worden.