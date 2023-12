Wetteraussichten - Wieder keine weiße Weihnacht' - stattdessen Regen und Wind

Mo 18.12.23 | 14:22 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

Schnee zu Weihnachten gab es in der Region Berlin und Brandenburg zuletzt 2010. Und das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern: Die Wetteraussichten für den 24. Dezember sind alles andere als weihnachtlich.



Das derzeitige Wetter im depressionsverheißendem Einheitsgrau wird - so die aktuellen Vorhersagen - wohl auch bis Weihnachten und darüber hinaus andauern. "Es bleibt eine ungemütliche Angelegenheit", fasst ARD-Meteorologe Frederik Raff die Wetterlage in der Region für rbb|24 zusammen. In der ganzen Woche sei das Wetter wechselhaft, es sei immer wieder mit kräftigen Regenschauern und mit vergleichsweise milden Temperaturen zu rechnen. Und das gelte, so Raff, auch für die Weihnachtstage.

dpa/Sebastian Gollnow Wintereinbruch in der Region - Glatte Straßen führen zu "Unfällen im Minutentakt" Der Wintereinbruch hat den Straßenverkehr in Berlin und Brandenburg am Dienstagmorgen stark beeinträchtigt. Es kam zu Unfällen und langen Staus. Auf den Schienen gab es nur vereinzelt Probleme.



Niederschläge besonders ergiebig

Die Aussichten auf "weiße Weihnachten", sofern man diese mit einer geschlossenen Schneedecke gleichsetze, gehen laut Wetterexterte Raff in diesem Jahr gegen null. "Freitag oder Samstag könnten sich stellenweise allerdings ein paar Schneeflocken in die Schauer mischen", versucht der Meteorologe zu trösten. Für die kommenden Tage bis Weihnachten erwartet Wetterexperte Raff stattdessen besonders ergiebige Regenfälle. Von Dienstag bis zum Heiligabend würden allein in Berlin 30 bis 50 Liter erwartet - in der Spitze sogar bis zu 80 Liter pro Quadratmeter, sagt er. "Da kommt dann innerhalb von nicht einmal einer Woche fast das ganze Monatsmittel runter."



Dabei wird es am Samstag (23.) und an Heiligabend (Sonntag, der 24.) voraussichtlich besonders regnerisch, bei Temperaturen um die sieben Grad - und dazu noch windig. Für den ersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt die Wettervorhersage ähnlich: "Eventuell ist es nicht mehr ganz so stürmisch", sagt Raff.

Picture Alliance/Caro/Teich 1 min Fragen und Antworten - Wer für den Winterdienst verantwortlich ist Es ist Ende November, und: Tatsächlich, es gibt Schnee, Frost und Glätte. Damit niemand ausrutscht, gibt es den Winterdienst. Aber wer ist eigentlich für welche Wege verantwortlich? Und wo darf ich selber streuen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Typisches "Weihnachtstauwetter"

Da die Böden durch die bisherigen Regenfälle schon gut durchgefeuchtet seien, würden in den Flüssen der Region sicherlich auch die Pegelstände weiter ansteigen und in Ufernähe könnte der eine oder andere Bereich überschwemmt werden, so der Meteorologe. Schon im vergangenen Jahr war das Wetter über Weihnachten ähnlich gewesen in der Region. Statistisch gesehen gab es in den vergangenen Jahren eine Häufung von sogenanntem "Weihnachtstauwetter". Bei diesem strömt wärmere Luft von Westen haran und bringt Regen mit sich [dwd.de].

Weiße Weihnacht zuletzt 2010

Wegen des Klimawandels gibt es immer seltener weiße Weihnachten [tagesschau.de]. In Berlin an Heiligabend gab es seit dem Jahr 1963 insgesamt zehn Mal Schnee, zuletzt vor 13 Jahren. Geschneit hat es in diesem Winter in Berlin und Brandenburg dafür schon Ende November und Anfang Dezember. Es fielen an mehreren Tagen mehrere Zentimeter Neuschnee, die bei Dauerfrost für Glätte und vielen Polizeieinsätzen führten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.12.2023, 13:30 Uhr