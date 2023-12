ZwischenDenWelten Sonntag, 03.12.2023 | 14:10 Uhr

Messis sind oftmals Psychisch Kranke, die Ihren Alltag nicht mehr geregelt bekommen, auch weil es nicht genug Psychotherapieplätze gibt.



Es handelt sich damit um die schwächsten der schwächsten, die i.d.r. auch mit Anträgen für Sozialleistungen überfordert sind. 6 Monate sind quasi nichts für Handlungsunfähige Menschen, und selbst für den Fall das sie noch reagieren (nicht agieren) können, Interessiert das antisoziale Hausverwaltungen NULL, sofern die Kohle nicht direkt gezahlt werden kann.



Deutschland braucht schöne Inklusionsdörfer wo man hilflosen Menschen ein Tinyhaus plus Sozialarbeiter und Therapeuten plus Grundsicherung stellt!



Das das nicht passiert hat m.E. damit zu tun, das sie auf andere Abschreckend wirken sollen - jeder soll sehen wie Tief Mensch hier fallen können. Ist also eine Gesellschaftsfunktion die damit erfüllt wird, um Niedriglöhner, etc bei Stange zu halten, und es wird auch nicht besser werden. - divide et impera!