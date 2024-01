"Die Heftigkeit der jetzigen Proteste ist völlig übertrieben, wenn man das auf die Kürzung der Diesel-Beihilfe bezieht", erläutert der Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle, Alfons Balmann. Die Pläne seien für die meisten Betriebe schmerzhaft, aber verschmerzbar. Sie bedeuteten Einkommenseinbußen von etwa ein bis drei Prozent. "Was allerdings tiefer steckt, ist die große gesamte Unsicherheit, die in der Landwirtschaft vorhanden ist."

Zu den nun notwendigen, selbstverschuldeten Einsparungen der Bundesregierung infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts sollte die Landwirtschaft zunächst sechs Prozent beitragen, nun sind es noch drei Prozent. Inzwischen hat die Regierung einen Großteil der ursprünglichen Streichungspläne nach heftiger Kritik wieder zurückgenommen. Auch in Brandenburg haben Politiker aller Fraktionen im Landtag Verständnis für die Proteste geäußert. "Falsch gelaufen ist, wie so oft in der Politik, die Kommunikation von Maßnahmen: Es ist ja nichts Neues, die Beihilfe für Diesel abzuschaffen, das ist auch in der Vergangenheit des Öfteren diskutiert worden. Hier wäre es aus meiner Sicht wichtig gewesen, das stufenweise umzusetzen. Nicht adhoc und nicht über Nacht und das mit der Branche zu kommunizieren und hier einen Ausstiegsplan umzusetzen", sagt Martin Banse, Professor am Institut für Marktanalyse Thünen.

Wer am Mittwoch in der Region von A nach B wollte, musste massive Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen. Traktoren blockierten Autobahnauffahrten, Lokführer streiken. Für Donnerstag sind weitere Proteste angesagt.

Noch im vergangenen Dezember erklärte der deutsche Bauernverband, die Landwirte seien mit ihrer wirtschaftlichen Lage so zufrieden wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Die Erzeugerpreise stiegen laut den Fachportalen "top agrar" und "agrar heute" um 23 Prozent, letztlich sichtbar an den ebenfalls deutlich gestiegenen Lebensmittelpreisen. Besonders groß war das Plus bei Schweine- und Geflügelhaltern. Gleichzeitig stiegen die Kosten für die Landwirte deutlich, beispielsweise für Energie und Maschinen - allerdings weniger stark als die Erzeugerpreise.

Die Folge: Es gibt weniger Betriebe, die größere Flächen bewirtschaften. Der Rückgang an Betrieben könnte zu einem Ausdünnen der ländlichen Regionen führen. In den östlichen Bundesländern sind kleine, familiengeführte Betriebe ohnehin immer noch unterrepräsentiert, als Folge der DDR-Agrarpolitik. Hier sind Großbetriebe in der Mehrheit, die im Bundesvergleich überdurchschnittlich effizient arbeiten.

Doch in den kommenden Jahren werden sich die geburtenstärksten, sogenannten Babyboomer-Jahrgänge, allmählich in die Rente verabschieden, das Problem wird sich damit aller Voraussicht nach verschärfen. Viele Landwirte haben in der eigenen Familie keine Nachfolger mehr, um den Betrieb zu übernehmen, der Beruf ist mit seiner Perspektive und den Verdienstmöglichkeiten offensichtlich zu unattraktiv.

Seit Jahren erlebt die Landwirtschaft einen bedeutenden Strukturwandel. Innerhalb der vergangenen 25 Jahre hat sich die Anzahl der Betriebe bundesweit nahezu halbiert. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche hat in geringerem Maße abgenommen, derzeit sind es etwa 16,6 Millionen Hektar. Das Höfesterben hat sich auch in Brandenburg zuletzt verlangsamt, der Anteil der klassischen Familienbetriebe im Haupterwerb sank zwischen 2016 und 2020 von 46 auf 43 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten ist zwischen 2005 und 2020 relativ moderat gesunken, um gut fünf Prozent - die Zahl der Azubis ist in Brandenburg zuletzt sogar leicht gestiegen.

Die Landwirtschaft erarbeitet knapp ein Prozent der deutschen Bruttowertschöpfung. Laut des agrarpolitischen Berichts der Bundesregierung hängt aber jeder zehnte Arbeitsplatz im Land direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft zusammen. In Brandenburg arbeiteten 2020 insgesamt 37.600 Menschen in 5.400 landwirtschaftlichen Betrieben, davon 12.600 Festangestellte. Die flächenmäßig größte Bedeutung hat die Landwirtschaft in der Prignitz (66,9 Prozent der Landkreisfläche) und in der Uckermark (62,5 Prozent). Ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in Brandenburg wird für Ackerbau genutzt, ein Drittel für Futteranbau und ein Drittel für Pflanzenanbau und Viehhaltung. Letztere spielt in Brandenburg nur eine vergleichsweise kleine Rolle.

Was den Markt angeht: Ohne im Vergleich zu anderen Branchen hohe Subventionen wären deutsche Landwirte nicht wettbewerbsfähig. Heute geht ein Drittel der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus Deutschland in den Export. Innerhalb der EU gibt es sehr unterschiedliche Voraussetzungen für Landwirte, zum einen steuerlich, zum anderen bei den Vorgaben zu Tier- und Naturschutz. "Wenn man einen gemeinsamen Markt haben will, dann muss man auch die Bedingungen in diesem gemeinsamen Markt langsam anpassen und davon sind wir weit, weit weg", sagt der Präsident des Brandenburger Bauernverbandes Henrik Wendorff.

Er schlägt unter anderem eine Harmonisierung der Mindestlöhne und Steuersysteme vor, genauer die Umsatzsteuer und die Körperschaftssteuer. Durch die unterschiedlich strengen Auflagen gebe es Verlagerungseffekte. "Ein Beispiel: Deutschland hat die Zügel bei der Schweinehaltung angezogen und die Auflagen und Standards erhöht. Dann wandert Produktion. Spanien hat fast in dem Umfang seine Schweinehaltung ausgebaut, wie wir sie eingestellt haben", sagte Wendorff.

Gleichzeitig hat sich bundesweit der Anteil des ökologischen Landbaus auf knapp zehn Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche erhöht, was auf eine verstärkte Nachhaltigkeitsorientierung in der Produktion hinweist. Auch die Effizienz der Betriebe ist messbar gestiegen.