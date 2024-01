In ganz Deutschland fehlt es an HIV-Medikamenten - Berlin ist als Hotspot besonders betroffen. Ärzte und Verbände warnen vor steigenden Infektionszahlen - und kritisieren die Politik. Von Jonas Wintermantel

"PrEP" – das steht für Prä-Expositions-Prophylaxe. Menschen mit erhöhtem Risiko für HIV nehmen das Medikament präventiv ein, um sich vor einer Infektion zu schützen. PrEP-Medikamente schützen dabei ähnlich gut wie Kondome. Seit 2019 haben Menschen mit erhöhtem Risiko einen gesetzlichen Anspruch auf ärztliche Beratung, Untersuchung und Arzneimittel zur Vorsorge – die Kosten übernehmen die Kassen. Für viele gehört PrEP seither zum Alltag, laut RKI nutzen es in Deutschland etwa 32.000 Menschen zur Vorsorge – rund ein Drittel davon in Berlin.

Arzthelfer André Kirchner führt an diesem Morgen immer wieder dasselbe Gespräch. Ihm gegenüber, am Empfang einer HIV-Schwerpunktpraxis in Friedrichshain, steht ein Patient, der eigentlich gerade seine Medikamente abholen wollte. Er wird die Praxis mit leeren Händen wieder verlassen. "Es gibt kein PrEP derzeit", erklärt Kirchner, "wahrscheinlich wird es bis März oder April keine Tabletten geben. Ich mache dir trotzdem ein Rezept. Das gilt für einen Monat. Wenn du die irgendwo bekommst in Berlin, dann nutze sie ausnahmsweise on demand, nicht täglich, wie sonst."

Praxen und Apotheken im ganzen Land melden, dass sie von Lieferengpässen betroffen seien – laut einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger HIV-Mediziner:innen (dägna) sind es ca. 90 Prozent aller HIV-Schwerpunktpraxen im Land. Etwa die Hälfte der Praxen würde deshalb nur noch kleinere Mengen an Patienten herausgeben. Ein Drittel gab an, dass PrEP-Nutzer die regelmäßige Einnahme unterbrechen müssten. Und auch HIV-positive Patienten sind betroffen – da das Medikament auch in der HIV-Behandlung angewendet werde, müssten teilweise auch laufende Therapien umgestellt werden.

"Das macht uns Riesen-Probleme", sagt Ingo Ochlast, Arzt in der Friedrichshainer Schwerpunktpraxis. "Wir haben hier in der Praxis an die 600 PrEP-User und jeden Tag an die 20, 30 Besuche von PrEP-Usern. Wir müssen denen gerade allen erklären, dass sie von heute auf morgen keinen Schutz mehr haben gegen HIV. Das ist ein riesiger Beratungsaufwand – wir kommen hier gar nicht hinterher. Und ich sehe einfach, dass die HIV-Infektionszahlen wieder hochgehen werden."