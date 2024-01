Geholfen wird ihr, als das Schlimmste eigentlich schon vorbei ist. Über ihre Bordell-Chefin findet eine hochschwangere Frau den Weg zu Ban-Ying, einer Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel. Sie kommt in der Zufluchtswohnung unter, bekommt Hilfe bei der Geburt und mit dem Baby. Sogar den Vater können sie gemeinsam finden. So erzählt es Parichat Pai, Mitarbeiterin von Ban-Ying. Es sei ein Freier gewesen, der während Corona seine Kontaktdaten auf eine Liste schreiben musste und so aufgefunden werden konnte.

Schlimm war die Zeit davor. Die junge Frau wusste sie nicht, was ihr bevorstand, als man sie aus ihrem Heimatland, einem Land in Südostasien, mit einem Job in der Gastronomie nach Deutschland lockte. Da arbeitete sie nie, stattdessen wurde sie gezwungen, sexuelle Dienstleistungen in einem Bordell anzubieten. Mit ihrem Einkommen musste sie die Flugkosten zurückzahlen. Das alles erzählt Pai rbb|24 - belegbar sind die Erzählungen nicht. Aus diesem Bordell sei die junge Frau letzlich geflohen, wollte dem Zwang entkommen und zurück nach Hause. Um das Flugticket nach Hause bezahlen zu können, bot sie ihren Körper erneut für Geld in einem Bordell an. Dort wurde sie schwanger. Ihr Fall ist laut Pai beispielhaft für viele weitere.

Eine 35-Jährige wurde über eineinhalb Jahre lang zu Sex ohne Kondom mit bis zu zehn Freiern gezwungen. Sie wurde in der Zeit zwei Mal schwanger und brach beide Schwangerschaften ab. Eine 26-Jährige musste bis zu 20 Mal am Tag Sex mit Freiern in einem Erotikkino für je 30 Euro haben, 15 Euro durfte sie jeweils behalten. 25 ungarische Frauen mussten mindestens 150 Euro am Tag mit Sex in einer Wohnung verdienen - sonst wurden sie misshandelt. Das sind Fallbeispiele, die in den letzten Jahren am Landgericht Berlin verhandelt wurden.