Weltmeister aus Lübben - "Ich möchte junge Leute motivieren, zur Feuerwehr zu kommen"

Mi 03.01.24 | 16:38 Uhr

Der Spreewald hat einen Weltmeister: Oliver Nopper hat sich im Oktober bei der Feuerwehrweltmeisterschaft in den USA den Titel "Best Fire Chief" gesichert. Mit dem Sport will er Nachwuchs für die Feuerwehr begeistern. Von Isabelle Schilka

Zwanzig Kilogramm wiegt der Löschschlauch, den Oliver Nopper, gekleidet in eine 25 Kilogramm schwere Schutzausrüstung, rennend eine Treppe hoch schleppt. Auch im neuen Jahr trainiert Nopper, Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Lübben (Dahme-Spreewald) und Berufsfeuerwehrmann, diszipliniert an seiner Fitness. Mehrmals pro Woche macht er seinen Beruf zum Hobby, im Feuerwehrsport.

Erste Teilnahme bringt Gold

Den Treppenlauf schafft er in 47 Sekunden. "In der Hochsaison sollte man schon schneller sein", sagt er selbstkritisch. Da müsste er noch zehn Sekunden einsparen. "Aber durch die Weihnachtsfeiertage, die Winterpause, ist das ok."



Dass er schneller sein kann, hat der 35 Jahre alte Feuerwehrmann im vergangenen Jahr bei einer Feuerwehrweltmeisterschaft in den USA bewiesen. In der schwülen Hitze Miamis in Florida schleppte er Dummys, erklomm er Türme und setzte Werkzeuge ein, so gut, dass er Gold in der Kategorie "Fire Chief" gewann.

Oliver Nopper beim Training.

Kollegen zollen Respekt

Die Kollegen der Berufsfeuerwehr in Cottbus sind stolz auf Nopper. "Was Oliver macht, ist natürlich 'ne geile Sache. Und dann noch in Amerika den Sieg abzuräumen - Respekt, schöne Sache", sagt einer. "Passt sehr gut zu unserem Beruf, weil das alles widerspiegelt. Und dann diese Leistung zu bringen: Chapeau", stimmt ein anderer mit ein.

Weltmeister will Nachwuchs motivieren

Mit dem Feuerwehrsport will Oliver Nopper nicht nur sich selbst fit für den Beruf halten, sondern hat noch ein anderes Ziel vor Augen: "Ich möchte gern den Sport bekannter machen, weil ich denke, dass der dafür da ist, auch junge Leute zu motivieren zur Feuerwehr zu kommen."

