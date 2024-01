Prignitzer Abschnitt der Elbe - Hochwasser in Wittenberge überschreitet Sechs-Meter-Marke

Di 02.01.24 | 15:25 Uhr

Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 01.01.2024 | Mark Albrecht

Am Prignitzer Abschnitt der Elbe gilt weiterhin die zweite Hochwasser-Warnstufe. Am Dienstag stieg der Pegel erneut, im Laufe des Tages wird der Höchststand erwartet. In den nächsten Tagen wird mit einer Entspannung der Lage gerechnet.

Im Nordwesten Brandenburgs, im Prignitzer Abschnitt der Elbe, steigt das Hochwasser weiter leicht an. Am Pegel Wittenberge wurden am Dienstag etwas mehr als sechs Meter gemessen. Die Hochwasserexperten erwarten im Laufe des Tages den höchsten Stand, danach sollen die Wasserstände wieder sinken. Nach der Vorhersage des Landesumweltamtes soll der Wasserstand am Pegel Wittenberge bis Sonntag auf rund 5,60 Meter fallen. Mit großen Regenmengen wird nicht gerechnet.

Landwirte bringen Tiere in Sicherheit

Seit dem Silvester-Wochenende gilt an dem Abschnitt die Alarmstufe zwei von vier. Das heißt, dass die Deiche noch intensiver kontrolliert werden - auch wegen des Treib- und Schwimmguts auf der Elbe. In Wittenberge stand vor allem das Deichvorland unter Wasser. Der Hafen am Elbufer und eine Baustelle für die neue A14-Brücke wurden überschwemmt. Bereits vorher mussten Landwirte ihre Tiere von den Überflutungsflächen nahe der Elbe holen. Die Deiche haben dem Druck des Wassers aber bisher problemlos standgehalten. Seit dem letzten Elbehochwasser vor zehn Jahren wurden Millionen Euro in die Sanierung gesteckt. Damals hatte ein Hochwasser mit einem Wasserstand von bis zu 7,58 Metern großen Schaden verursacht. Das mache sich jetzt bezahlt, sagte der Fachberater Hochwasserschutz in der Prignitzer Kreisverwaltung, Bernd Lindow.

Woidke bietet Niedersachsen Hilfe ein

Brandenburg ist dieses Mal deutlich weniger von den Hochwassern betroffen als andere Teile Deutschlands. Insbesondere in Niedersachsen haben hohe Pegelstände teils starke Überschwemmungen verursacht. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Niedersachsen deshalb Hilfe bei der Bekämpfung des Hochwassers angeboten. Woidke habe Regierungschef Stephan Weil (SPD) in einem Telefonat zugesichert, bei Bedarf Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes zu schicken, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mit. "Brandenburg steht solidarisch an der Seite unseres Nachbarlandes", sagte Woidke.

