Tagelanger GDL-Streik - Deutsche Bahn will am Dienstag Notfahrplan veröffentlichen

Di 23.01.24 | 11:38 Uhr

Am Dienstagabend macht der Güterverkehr den Anfang, Mittwochfrüh folgt dann der Personenverkehr: Für ganze sechs Tage will die GDL den Schienenverkehr in Deutschland lahmlegen. Welche Züge noch fahren, soll am Dienstag mitgeteilt werden.



Streik im Güterverkehr ab 18 Uhr, Personenverkehr ab 2 Uhr

Notfahrplan der DB kommt im Laufe des Tages

S-Bahn wieder mit deutlich eingeschränktem Angebot

BVG warnt vor volleren Zügen als bei vorherigen Streiks



Die Lokführergewerkschaft GDL beginnt am Dienstagabend mit ihren angekündigten tagelangen Streiks. Den Auftakt mach um 18 Uhr der Güterverkehr. In der Nacht auf Mittwoch um 2 Uhr wird dann für rund sechs Tage der Personenverkehr auf der Schiene lahmgelegt.



Betroffen sein werden neben Fernverkehrszügen auch Regionalzüge sowie die Berliner S-Bahn. Der private Anbieter Odeg will nach eigenen Angaben versuchen, sein Angebot aufrecht zu erhalten [odeg.de]. Gleichwohl muss auch hier mit Einschränkungen gerechnet werden, da die Odeg die Infrastruktur der Deutschen Bahn benutzt.



Die BVG und der Nahverkehr in Brandenburger Kommunen werden von den Streikmaßnahmen erneut nicht betroffen sein. Die BVG warnte aber, dass ab Mittwoch mit längeren Wartezeiten sowie volleren Bussen, U- und Straßenbahnen als bei den vorherigen Bahnstreiks zu rechnen ist. Aufgrund der Länge des Streiks, der fast sechs Tage dauern soll, sei mit einer stärkeren Nachfrage bei der BVG zu rechnen als bei vergangenen Aktionen, hieß es. In den Fahrzeugen dürfte es also noch voller werden als zuletzt.



Bahn will zurück an den Verhandlungstisch

Die Deutsche Bahn will ihren eingeschränkten Notfahrplan im Laufe des Dienstags auf ihrer Internetseite [bahn.de] veröffentlichen. "Wir sind gerade dabei, den Notfahrplan in alle unsere Auskunftssysteme einzupflegen, sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr", sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. "Das wird auch wie im vergangenen Fall des Streiks für die Fahrgäste wichtiger und zuverlässiger sein, sich vorher zu informieren."



Zum Umfang des stark ausgedünnten Fahrplans wurde zunächst nichts bekannt. Bei den vorigen Arbeitskämpfen fielen rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr aus. Im Regionalverkehr gab es ebenfalls erhebliche Einschränkungen, die je nach Region unterschiedlich stark ausfielen.



Die Bahn rief die Gewerkschaft erneut dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Es ist jetzt an der Zeit, zusammenzukommen, zu verhandeln, Kompromisse zu finden", sagte die Sprecherin. "Wir sind bereit, zu jeder Zeit an jedem Ort zu Verhandlungen und zu Gesprächen zusammen gekommen."

Infobox für Fahrgäste Die Deutsche Bahn erinnert auf ihrer Internetseite [bahn.de] an ihre Kulanzregelungen für Passagiere während der Streiktage. Alle Fahrgäste, die ihre für Mittwoch, 24.01.2024 bis Montag, 29.01.2024 geplante Reise wegen des Streiks verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.



Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Dienstag, 23.01.2024 früher zu fahren. Auch eine Ticketerstattung ist laut Bahn möglich.



Die Bahn hat eine kostenfreie Sonderhotline für Betroffene eingerichtet: 08000-996633.

S-Bahn hat Notfahrplan schon fertiggestellt

Von der Berliner S-Bahn hieß es derweil, bis zum Betriebsschluss am Dienstag gelte noch der reguläre Fahrplan. Bereits am Montag teilte die Bahntochter auf X (vormals Twitter) mit dass von Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Montag, 18.00 Uhr, voraussichtlich nur noch wenige S-Bahnen unterwegs sein werden.

Die Linien S1, S2, S26, S41/42 (Ringbahn), S45, S47, S7, S75, S8 und S85 fahren während des Streiks nicht. Im 20-Minuten-Takt wird es bei einigen Linien einen Notfahrplan geben. Das gilt für die S46 zwischen Königs Wusterhausen und Schöneberg und die S9 zwischen Friedrichstraße, Schöneweide und Flughafen BER. Die S3 zwischen Erkner und Ostbahnhof und die S5 zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof fahren unter der Woche bis 21.00 Uhr im 20-Minuten-Takt, danach bis Betriebsschluss alle 40 Minuten.



Am Wochenende von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag läuft der 20-Minuten-Takt bis 1.00 Uhr. Danach fahren die Linien halbstündig.



Der ohnehin geplante Bus-Ersatzverkehr zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen findet laut Bahn wie vorgesehen statt. Grund sind Bauarbeiten im Nordsüdtunnel der S-Bahn.

