Die Deutsche Bahn geht von massiven wirtschaftlichen Auswirkungen des sechstägigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL aus. Ein so langer Arbeitskampf sei "ein Streik auch gegen die deutsche Wirtschaft", sagte Bahn-Sprecherin Anja Bröker am Dienstagmorgen in Berlin.

Am Dienstagabend macht der Güterverkehr den Anfang, Mittwochfrüh folgt dann der Personenverkehr: Für ganze sechs Tage will die GDL den Schienenverkehr in Deutschland lahmlegen. Welche Züge noch fahren, soll am Dienstag mitgeteilt werden.

Deutsche Bahn will am Dienstag Notfahrplan veröffentlichen

Auswirkungen auf die Produktion werden auch im Stahlwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) befürchtet. Dort könnte es zu Engpässen in der Rohstoffversorgung kommen, sagte der Geschäftsführer der ArcelorMittal Transport GmbH, Stefan Nemack, dem rbb.

Pro Zug würden zwischen 2.500 und 3.000 Tonnen Erz – also mindestens 7.500 Tonnen am Tag geliefert.

Eine Idee, an der gearbeitet werde, ist, dass kurzfristig Züge und Fahrer der ArcelorMittal Transport GmbH oder anderer Unternehmen einspringen. "Wenn wir keine tragfähige Lösung hinbekommen, dann müsste die Produktion am Hochofen angepasst werden - wir müssten also gedrosselt fahren. Dort muss man schauen, wie weit man noch runtergehen kann. Es gibt ein technisches Minimum, was man fahren muss." Bei den vergangenen Streiks sei dies gelungen. Die nun bevorstehende Streikdauer von sechs Tagen sei aber nicht so leicht zu überbrücken.