Gut eine Woche nach dem Auffinden von mehreren aus Holz gebauten Galgenkonstruktionen mit herabhängenden Ampeln aus Pappe sind bei der Staatsanwaltschaft Potsdam keine Ermittlungsverfahren diesbezüglich anhängig. Das sagte eine Staatsanwaltschaftssprecherin am Mittag gegenüber rbb|24.



Bei vorläufiger Prüfung der Rechtslage sei derzeit kein Anfangsverdacht für eine Straftat ersichtlich, sagte die Sprecherin weiter. An den Weihnachtsfeiertagen waren unter anderem an der Bundesstraße 5 bei Kyritz in Ostprignitz-Ruppin und in der Gemeinde Boitzenburger Land im Uckermark-Kreis in Siloballen verankerte Galgen angefunden worden, an denen Ampeln mit den Farben rot, gelb und grün aus Pappe angebracht waren.