Großdemo am 15. Januar

Do 28.12.23 | 11:07 Uhr

Brandenburgs Landwirte sind wegen drohender Subventionskürzungen durch die Ampel-Regierung auf der Zinne. Sie bereiten sich auf erneute Proteste in Berlin gegen die Sparpläne der Bundesregierung vor.

Wendorff sagte: "Mit was sollen wir fahren, wieder mit Pferd und Wagen übers Feld?" Die Landwirte hätten keine Alternative zum Dieselkraftstoff. "Ich kenne keinen Mähdrescher, der mit Elektromotor fährt." Im Stall gebe es zwar inzwischen mitunter kleinere Elektromaschinen, aber nicht im Bereich der großen Maschinen.

Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen.

Landwirte aus ganz Deutschland sind mit ihren Traktoren nach Berlin gekommen, um gegen Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Agrarminister Cem Özdemir stellte weitere Beratungen der Regierung in Aussicht.

Tausende Landwirte protestieren mit Traktoren in Berlin

Der Deutsche Bauernverband ruft aus Protest gegen die Sparpläne zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar auf. Am 15. Januar soll es eine Großdemonstration in Berlin geben. Auch das Transportgewerbe will sich beteiligen.

Der Bauernverband in Brandenburg wolle Plakataktionen starten und mit Politikern ins Gespräch kommen, kündigte Wendorff an. "Wir wollen deutlich machen, dass wir schon viele Einschnitte in diesem Jahr hinnehmen mussten. Da ist viel Unmut unterwegs."

Ein durchschnittlicher Familienbetrieb werde jährlich mit 5.000 Euro allein durch den Wegfall der Steuervergünstigung bei Agrardiesel belastet, sagte Wendorff.

Zudem sei die Situation für die Branche ohnehin angespannt. Erzeugerpreise lägen in diesem Jahr um 30 Prozent unter denen des Vorjahres. Vor allem die Milchbauern "legen Geld drauf", so Wendorff. Zudem sei bereits ein Großteil der Schweinehaltung verloren gegangen.