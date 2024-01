Wer aktuell schnell mal von Frankfurt aus nach Polen zum Tanken will, muss zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Mehr als zwei Stunden sind nach rbb-Beobachtungen an der Frankfurter Stadtbrücke keine Seltenheit. Hintergrund sind die seit vergangenem Jahr wiedereingeführten stationären Grenzkontrollen nach Deutschland herein.

Mit den langen Wartezeiten an der Grenze sei es schon sehr unangenehm, sagte eine wartende Autofahrerin am Donnerstag dem rbb. Gerade mit einem Kind an Bord sei die Situation an der Frankfurter Stadtbrücke schon belastend.