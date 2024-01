Asche zu Asche, Staub zu Staub, so heißt es bekanntlich schon in der Bibel. Mindestens so alt wie das Testament ist der Wunsch der Menschen, wieder in die Elemente zu zerfallen, aus der der Körper nach christlicher Vorstellung entstanden ist. Vom Homo Sapiens zu Humus sozusagen. Ein Berliner Startup verspricht, diese Vorstellung umzusetzen. Neben der in Deutschland angebotenen Feuer- und Erdbestattung bietet es die "Reerdigung" an. Dabei wird der Leichnam in eine speziell dafür entwickelte Wanne gelegt, die mit feuchtem Grünschnitt und Stroh ausgelegt ist. Luftdicht verschlossen, soll so mit Hilfe der Mikroorganismen, die auf Körper und Pflanzen leben, der Leichnam - wie es auf der Webseite des Startups steht - in Erde "transformiert" werden.

Das Unternehmen "Meine Erde" hat in den vergangenen Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen in Medien, Politik und Institutionen, die sich beruflich oder theologisch mit dem Tod beschäftigen. Auch rbb24.de hat über die neue Bestattungsform berichtet. In Zeiten, in denen Plätze auf dem Friedhof nicht mehr so gefragt sind und sich immer mehr Menschen möglichst nachhaltige und liberalere Formen der Bestattung wünschen, wirkt das Konzept der "Reerdigung" für viele attraktiv. Einer repräsentativen Umfrage unter 2.000 Bürgerinnen und Bürgern zufolge wünschen sich 27,4 Prozent für sich selbst oder ihre Angehörigen die Bestattungsform. Allein: In Auftrag gegeben wurde die Befragung von der Stiftung des Unternehmens selbst, durchgeführt wurde sie vom Hamburger Marktforschungsunternehmen Appinio im Mai 2023 [Umfrage-PDF].