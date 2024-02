Die polnischen Bauern schließen sich damit erstmals der EU-weiten Protestaktion an. "Es geht vor allem um die Agrarpolitik der Europäischen Union", sagte Bürgermeister Andrzej Kunt. Doch es gehe auch um die insgesamt schwierige Situation der Bauern in Europa.

Am Freitag soll es eine Protestaktion der polnischen und deutschen Bauern am Grenzübergang Küstrin-Kietz geben. Ab 10 Uhr wollen die polnischen Bauern den Straßenverkehr zwischen Grenze und Stadtmitte von Kostrzyn nad Odrą blockieren. Schon ab 4 Uhr soll es auch auf der deutschen Seite Straßenblockaden geben. Die Kundgebung ist angemeldet, bestätigte Polizeihauptkommissar Justus Hille von der Polizeidirektion Ost dem rbb. "Bis zur frühen Mittagszeit muss man damit rechnen, dass es nicht so flott geht oder gar nicht."

Am Montag haben tausende Landwirte den Verkehr in Teilen Brandenburgs stark beeinträchtigt. Auf kleinerer Flamme gehen die Proteste auch am Dienstag weiter - und für Mittwoch zeichnen sich erneut größere Verkehrseinschränkungen ab.

Die polnischen Bauern wollen in den nächsten 30 Tagen landesweit gegen die EU- Landwirtschaftspolitik demonstrieren. Den Auftakt machen die Bauern in Kostrzyn- am Grenzübergang nach Deutschland, doch am Freitag soll es auch Protestaktionen in Mescherin, Gorzow und Zielona Gora geben. Deshalb hat Bürgermeister Andrzej Kunt einen lokalen Krisenstab gebildet.

"In solchen Situationen machen unsere Notdienste, Polizei und Feuerwehr Pläne, um auf den blockierten Strecken Sicherheit zu gewährleisten", so der Bürgermeister. Dennoch sei bislang nicht bekannt, welche Straßen blockiert werden, deshalb sei mit Stau und sehr langsamem Verkehr in der Nähe des Grenzübergangs zu rechnen. Demnach bittet der Bürgermeister ebenfalls darum, die Stadt zu meiden.