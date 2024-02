Bei einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Donnerstag eine Person verletzt worden. Das hat die Polizei dem rbb am Morgen mitgeteilt.

Bei dem Verletzten handele es sich um einen Mann. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall hat sich an einer Tankstelle in der Oranienstraße ereignet.



Unbestätigten Berichten zufolge kam dabei eine Schusswaffe zum Einsatz.