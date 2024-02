Wohnhaus geräumt - Sprengstoff in Wohnung von Ex-RAF-Terroristin Klette in Berlin-Kreuzberg gefunden

Zwei Tage nach der Festnahme von Ex-RAF-Terroristin Klette in Berlin-Kreuzberg haben Ermittler in dem Wohnhaus Sprengstoff gefunden - alle Bewohner mussten das Haus verlassen.



Das Mietshaus in Berlin-Kreuzberg, in dem die frühere mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette wohnte, ist am Mittwoch wegen einer Gefahr geräumt worden. Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen am Nachmittag verlassen und standen anschließend auf der Straße, wie ein dpa-Reporter beobachtete.



In der Wohnung der früheren mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette ist Sprengstoff gefunden worden. Das haben Einsatzkräfte vor Ort dem rbb am Mittwoch bestätigt. Auch die Kriminaltechniker der Polizei mussten raus aus dem Haus in der Sebastianstraße. Weitere Eizelheiten sind noch nicht bekannt.

Zwei weitere Festnahmen - Fahndungen laufen weiter

Unterdessen fahndet die Polizei weiter nach den beiden noch gesuchten ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Verden dem NDR Niedersachsen am Mittwoch. Die "Hannoversche Allgemeine" [Bezahlinhalt] hatte zuvor von einer weiteren Festnahme berichtet. Demnach ist in Berlin eine dritte Person in Zusammenhang mit Klette verhaftet worden. Dem Zeitungsbericht zufolge soll es sich bei dieser Person nicht um einen der beiden nach wie vor gesuchten Ex-RAF-Terroristen handeln. Die Staatsanwaltschaft Verden wollte die Festnahme auf Nachfrage von NDR Niedersachsen weder bestätigen noch dementieren.



Bereits am Dienstag hatte es nach Klettes Festnahme einen zweiten Zugriff gegeben. Der Mann ist mittlerweile wieder frei, nachdem eine Identitätsprüfung ergeben hatte, dass es sich bei ihm nicht um einen der Komplizen Klettes handelte.

Klette lebte unter falscher Identität in Kreuzberg

Die am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommene Klette sitzt wegen mehrerer Raubtaten in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Sie lebte in Berlin nach LKA-Angaben unter falscher Identität. Einem Nachbarn zufolge führte sie den Vornamen Claudia. Bei der Durchsuchung hatten die Ermittler dem LKA zufolge zunächst unter anderem Magazine einer Waffe und Patronen, allerdings keine Waffe gefunden.



Auch ein von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vor Jahren erwirkter Haftbefehl gegen Klette ist nach Angaben einer Behördensprecherin weiterhin in Kraft. Gegen Klette werde dabei wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchten Mordes bei Taten Anfang der 90er-Jahre ermittelt.



Konkret wird ihr zur Last gelegt, gemeinsam mit den noch gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg im März 1993 einen Sprengstoffanschlag auf die im Bau befindliche JVA Weiterstadt verübt zu haben. Durch die Explosion war an dem Gebäude ein Schaden von rund 123 Millionen D-Mark entstanden.



Klette soll darüber hinaus mit weiteren RAF-Mitgliedern versucht haben, im Februar 1990 einen Sprengstoffanschlag auf ein Gebäude der Deutschen Bank in Eschborn zu verüben. Der Sprengstoff detonierte nicht, da die Zündung versagte. Außerdem hatte Klette Erkenntnissen der Ermittler zufolge im Februar 1991 mit RAF-Mitgliedern mindestens 250 Schüsse auf die US-Botschaft in Bad Godesberg abgegeben.

