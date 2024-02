19 Jahre nach Mord - Gedenken an Hatun Sürücü

Mi 07.02.24 | 08:27 Uhr

Picture Alliance / Jens Kalaene Audio: rbb24 Inforadio | 07.02.2024 | Swetlana Oheim | Bild: Picture Alliance / Jens Kalaene

An die Ermordung von Hatun Sürücü durch ihren Bruder vor 19 Jahren wird am Mittwoch in Berlin erinnert.



An einer öffentlichen Gedenkveranstaltung der Bezirke Tempelhof-Schöneberg und Neukölln will unter anderem der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) teilnehmen.

Die damals 23-Jährige sei von ihrem Bruder getötet worden, "weil sie sich dem Zwang und der Unterdrückung ihrer Familie nicht unterwarf, sondern ein eigenständiges Leben führen wollte", sagte Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), am Dienstag.



Gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern von Neukölln und Tempelhof, Martin Hikel (SPD) und Jörn Oltmann (Bündnis 90/Die Grünen), will Wegner Kränze am Gedenkstein in der Oberlandstraße niederlegen. Auch die Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) wird erwartet.



Sürücü starb wegen vermeintlich "verletzter" Ehre

Hatun Sürücü wurde am 7. Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Tempelhof von ihrem Bruder erschossen. Gegen den Willen ihrer Familie hatte Sürücü ihr Kopftuch abgelegt und einen Beruf gelernt. Ihr westlicher Lebensstil verletzte vermeintlich die Ehre der Familie. Nach mehr als neun Jahren Jugendhaft wurde der Täter in die Türkei abgeschoben.



Zahl der Femizide in Deutschland 2022 gestiegen

Der Femizid an Hatun Sürücü hatte 2005 eine Debatte über sogenannte "Gewalt im Namen der Ehre" und Zwangsheirat ausgelöst. Der Begriff "Femizid" kommt aus dem Englischen ("Femicide") und wurde 1976 von der Soziologin Diane Russell geprägt. [ndr.de] Im Kontext der internationalen Diskussion bezeichnet er die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Femizide sind vor dem Hintergrund geschlechtsspezifischer Macht und Hierarchieverhältnisse zu sehen und werden besonders häufig durch männliche Partner oder Ex-Partner verübt. Femizid ist in Deutschland bis heute kein eigener Straftatbestand. [tagesschau.de]



Deutschlandweit starben 2022 laut Zahlen des Bundeskriminalamt 133 Frauen durch Gewalt in der Partnerschaft. Das sind 9,4 Prozent mehr als 2021.