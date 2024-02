Feuerwehrleute helfen bei Geburt von Baby in Charlottenburg

Do 22.02.24 | 13:52 Uhr

Feuerwehrleute haben am Donnerstagmorgen in Berlin-Charlottenburg spontan bei einer Geburt geholfen. Ein Nachbar der werdenden Eltern aus der Suarezstraße war zur Feuerwache nebenan gelaufen, um Hilfe zu holen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag.