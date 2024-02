Sie wiegt mehr als 30 Kilo, ist ungefähr so groß wie eine Pizza und geht häufig auf Reisen: Big Phil, die größte Goldmünze Europas. 15 Stück gibt es davon, am Mittwoch war eine der Münzen in einer Bank in Lübben (Dahme-Spreewald).

Mehrere Schulklassen waren am Vormittag gekommen, um sie sich anzusehen. Für den Nachmittag wurden Bankkunden geladen, um für ein Investment in Gold zu werben.