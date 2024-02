Siggi Freitag, 09.02.2024 | 11:43 Uhr

Ähnlich wie die so genannten "Freien Wähler" wird sich nun an jeden thematischen Strohhalm gehängt, um seine Berechtigung und Relevanz zu verteidigen.



Warum man mit einer KFZ-"Demo" für so schwammige Begründungen wie "Auch für unsere Kinder - für die muss mehr gemacht werden. Es muss sich viel verbessern in unserem Land - wir werden nicht aufhören, wenn sich nichts ändert."

demonstrieren will, erschliesst sich mir nicht.



Ich sehe in den ganzen Demo-Artikeln nie konkrete Vorschläge oder Wünsche, WAS GENAU denn nun gemacht werden soll.. Hauptsache den Rechten hinterher tröten, dass "die Ampel weg muss". Kein Wunder, dass niemand auf diese Totgeburten "Trecker-Sternfahrt" mehr eingeht. Sucht euch ein Hobby, dass nicht die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft nimmt.