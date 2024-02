Max (34 Jahre alt) ist in Tschernitz (Spree-Neiße) aufgewachsen und ging dort auf die Grundschule. Seine Familie leben noch in Tschernitz. Im Karnevalsverein ist seit seinem 7. Lebensjahr aktiv. Im Programm tanzt er in der Gruppe "Tanz gemischt" zu einer "Barbie"- Choreografie und tritt zusammen mit seiner Schwester als Comedy Duo auf.



Martin (35 Jahre alt) ist in Meißen (Sachsen). Bevor er Max kennengelernte, hatte er mit Karneval nichts am Hut. In diesem Jahr nimmt Martin zum ersten Mal auch am Programm teil. Er unterstützt als "Superstar Paloma" das Comedy Duo von Max und seiner Schwester.

Max und Martin sind seit 15 Jahren ein Paar, seit acht Jahren verheiratet und leben in Berlin-Marienfelde.