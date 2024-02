Frankfurt (Oder) - Bauern und Handwerker protestieren mit Blockade und Korso gegen Sparmaßnahmen

Mo 19.02.24 | 11:40 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 19.02.2024 | Michael Lietz | Bild: rbb

Handwerker und Landwirte protestieren seit Montagmorgen vor dem Finanzamt in Frankfurt (Oder). Aktuell stehen die Fahrzeuge auf dem Parkplatz vom Amt, berichten Reporter des rbb. Ungefähr 25 Transporter und Pritschenwagen blockieren die Zufahrten.

Weitere Einschränkungen in der Innenstadt möglich

Beamte, die schon früh ihre Büros erreicht haben, können arbeiten, heißt es auf Nachfrage. Zahlreiche Beschäftigte seien offenbar im Homeoffice geblieben. Die Gebäude des Landgerichts im Umfeld sollen aber begehbar sein. Bis zum Mittag sollen sie die Zufahrten blockieren bleiben, heißt es von den Veranstaltern. Ab 11:30 Uhr ist dann eine Kundgebung am Landesbehördenzentrum geplant. Danach soll ein Autokorso durch die Innenstadt vom Frankfurt fahren. Es kann daher zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Protest gegen Sparpolitik

Bereits zum achten Mal haben Handwerker und Landwirte zum Montagsprotest in der Oderstadt mobilisiert. In der vergangenen Woche wurden der Grenzübergang nach Polen und Autobahnauffahrten blockiert. Grund für die Aktion sind den Veranstaltern zufolge Sparmaßnahmen des Bundes und die EU-Agrarpolitik. "Es geht um Steuerentlastung, die Mautgebühren, die sich erhöhen. es geht um die Krankenkassenbeiträge und alles, was dazugehört", sagt Sven van Dyk am Montag. Der Innungsobermeister hatte die Demonstration angemeldet.



Handwerker-Protest in Frankfurt (Oder)

Auch Bettina Lehmann und ihr Mann beteiligen sich am Protest. Das Paar betreibt einen Bio-Schlachthof in Heinersdorf bei Müncheberg (Märkisch-Oderland). Der Betrieb sei mittlerweile in der Existenz bedroht, weil die Produktionskosten immer weiter stiegen, sagt Lehmann. Sie sitzt zudem für die Linke in der Gemeindevertretung. "Bei uns geht es zum Beispiel um diese Entsorgungspflicht unserer Abfälle. Das wird jetzt drei Mal so teuer. Wie wir das einfahren, wo wir das hingeben oder wem wir das in Rechnung stellen können - ich weiß es nicht. Und so kommt jeden Tag irgendetwas."

Das es derzeit in der Politik viele Gespräche gibt, etwa um Wachstums-Chancen-Gesetz, Bürokratie-Abbau und Steuerentlastungen gerungen wird, nehmen die Frankfurter Demonstranten wahr. Nur sie spüren es noch lange nicht, sagt Malermeister Sven von Dyk: "Wir brauchen Entlastung. Das sieht man überall, in jedem Berufszweig. Arbeit ist schwer so bekommen und wir haben eben Verantwortung gegenüber unseren Arbeitnehmern." Deshalb werde weiter protestiert. Auch in der kommenden Woche soll es in Frankfurt (Oder) wieder Proteste geben.