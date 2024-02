Längere Wartezeiten für Patienten oder gar geschlossene Arzpraxen: Am Donnerstag war das Praxispersonal in ganz Deutschland vom Verband VMF zum Warnstreik aufgerufen. Am selben Tag verkündete der Verband eine Tarifeinigung.

Das Einstiegsgehalt wird laut König deutlich mehr steigen als der Durchschnitt der Gehälter: Von etwa 2.200 auf ungefähr 2.700 Euro brutto – eine Steigerung von fast 23 Prozent. Das sind 16,17 Euro brutto pro Stunde. "Wir hoffen tatsächlich, dass junge Menschen sich wieder für den Beruf der medizinischen Fachangestellten begeistern, dass sie in die Ausbildung gehen", so König. Mit dem Kompromiss soll gelingen, die Abwanderung von MFA aus dem niedergelassenen Bereich zu stoppen, so König.

Die Tarifverhandlungen für die MFA begannen im vergangenen Oktober und fuhren sich im Dezember fest, weswegen der Verband im Januar erstmalig zu einem Warnstreik ausrief. In der Tarifrunde am vergangenen Donnerstag seien die Tarifpartner laut König aufeinander zugegangen, doch die Arbeitgeberseite verlangte eine Verlängerung der Erklärungsfrist bis zum Dienstag. Nun wurde der Tarifabschluss bekanntgegeben.

Weitere Punkte der Einigung sind eine höhere Ausbildungsvergütung (fünf Prozent) und eine Inflationsausgleichsprämie für Angestellte und Auszubildende.

Wegen der niedrigen Gehälter seien medizinische Fachangestellte für andere Bereiche im Gesundheitswesen sehr begehrt und werden abgeworben, so König. Seit Jahren sei ein Fachkräftemangel bei den MFA zu beobachten, der sich durch die Corona-Pandemie verschärft habe. Deswegen sei der jetzige Tarifabschluss ein wichtiges Zeichen.

Die Verbandspräsidentin will sich aber nicht lange mit diesem Ergebnis zufriedengeben: "Wir werden auch bereits in acht Monaten in die nächste Verhandlungsrunde einsteigen." Dabei sollen die Arbeitsbedingungen in den Fokus rücken: Dazu gehören unter anderem flexiblere Arbeitszeitsmodelle und eine höhere Sonderzahlung, so König.