Wissenswertes zum "Schaltjahr" - Der 29. Februar - kein Tag wie jeder andere

Do 29.02.24 | 06:43 Uhr

Bild: imago images/Bihlmayerfotografie

Julius Cäsar, Christoph Kolumbus, Uli Hoeneß: Für sie alle hat der 29. Februar eine besondere Bedeutung. Warum gibt es dieses Datum überhaupt und wieviele Menschen in der Region haben heute Geburtstag?

Zigtausende Menschen in ganz Deutschland können heute endlich an ihrem eigentlichen Geburtstag eine fette Party schmeißen - und nicht am Ersatztermin 28. Februar oder 1. März. Wann "Schalttagskinder" per Gesetz Geburtstag haben müssen, was an diesem Tag Historisches geschah - und warum es diesen Tag überhaupt geben muss? Hier gibt's die Antworten:



Warum das "Schaltjahr" so heißt - und warum es wichtig ist



Die Erde benötigt für die Umrundung der Sonne 365,24 Tage. Das ist beinahe ein Vierteltag mehr, als ein gewöhnliches Kalenderjahr hat. Um das auszugleichen, wird am 29. Februar alle vier Jahre ein zusätzlicher Tag "hinzugeschaltet", was die Bezeichnung "Schaltjahr" erklärt.



Da 0,24 Tage mal 4 allerdings nicht exakt einem ganzen Tag entsprechen, besteht an Jahrhundertwenden eine Ausnahme von der "Vier-Jahres-Regel". Schaltjahre sind Jahre, die sich durch 4 teilen lassen, aber nicht durch 100 – es sei denn, sie sind auch durch 400 teilbar. Dementsprechend war zwar 1900 kein Schaltjahr, 2000 war aber eines.

Gaius Julius Caesar schaltete als Erster einen Tag hinzu. Bild: imago images/Gemini Collection

Wann das "Schaltjahr" erfunden wurde



Dass die Erde für die Umrundung der Sonne etwas mehr als 365 Tage braucht, konnten schon Astronomen vor Christi Geburt berechnen. Der römische Kaiser Gaius Julius Cäsar führte deshalb im Jahr 45 v. Chr. den altrömischen Kalender ein, der alle vier Jahre einen Schalttag vorsah. Wegen eines kleinen Rechenfehlers war Caesars Kalender aber pro Jahr um 11 Minuten und 14 Sekunden zu schnell. Bis ins 16. Jahrhundert hatte sich der Kalender deshalb um zehn Tage verschoben.



Erst über 1.600 Jahre später, nämlich 1582, besserte Papst Gregor 13. nach und strich in diesem Jahr zehn Oktobertage, die sich durch Julius Cäsars "julianischen Kalender" angestaut hatten.



Zudem führte er die Schaltjahrregelung ein, die oben beschrieben wurde: dass Schaltjahre nur Jahre sind, die sich durch 4 teilen lassen, aber nicht durch 100. Dadurch kam sein "gregorianischer Kalender" mit seiner durchschnittlichen Jahreslänge von 365,2425 Tagen den 365,2422 Tagen des Sonnenjahres näher als noch die 365,25 Tage des julianischen Kalenders.

Model Lena Gercke feiert an diesem 29. Februar ihren 9. bzw. 36. Geburtstag. Bild: imago images/Eventpress

Besondere Geburtstagskinder



Weltweit wurden etwa 4,8 Millionen Menschen an einem 29. Februar geboren. Rund 55.000 Deutsche haben laut Statistischem Bundesamt am 29. Februar Geburtstag. In Berlin sind es nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2.383 (Stand 31.12.2023). In Brandenburg wurden seit 1992 insgesamt 325 Personen am 29. Februar geboren (Anmerkung: Für die Berlin-Zahlen wurde das Einwohnerregister miteinbezogen. Da es ein solches laut Landesamt für Statistik für Brandenburg nicht gibt, sind hier nur die Zahlen seit 1992 berücksichtigt).



Diese Promis haben am 29. Februar Geburtstag



Zu den prominenten Geburtstagskindern gehören Model Lena Gercke, Fußballer Benedikt Höwedes und Unternehmerin Dana Schweiger. Und Schlagersänger Andreas Schenker aus Boblitz im Spreewald. Der ehemalige Sänger der DDR-Band "Berluc" feiert am Donnerstag seinen 16. Geburtstag - obwohl er schon 64 wird.



Geburtstagsparty per Gesetz



In ihrem erwartungsgemäß etwa 80 Jahre langen Leben haben die am 29. Februar geborenen "Schalttagskinder" - streng genommen - nur alle vier Jahre Geburtstag: Sie werden etwa 20 Mal an diesem Datum feiern können. In den Jahren dazwischen können sie auf den 28. Februar oder den 1. März ausweichen. Offiziell ein Jahr älter werden sie dann aber erst am 1. März – das ist gesetzlich in § 188 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) festgelegt.

Strandete am 29. Februar auf Jamaika: Christoph Kolumbus. Auf diesem Bild ist er bei seiner Ankunft auf der Insel San Salvador zu sehen. Bild: imago images/H.Tschanz-Hoffmann

Frostige Bauernregel



Es gibt eine Bauernregel, die sich um das Schaltjahr dreht: "Schaltjahr gleich Kaltjahr." Meterologen können das allerdings nicht als allgemeingültig bestätigen, und auch in diesem Jahr deutet bislang nichts darauf hin. Zumindest war der Februar in Berlin und Brandenburg ausgesprochen frühlingshaft und mild. Und auch dieser 29. Februar verspricht mit bis zu 12 Grad in Berlin und Brandenburg nicht gerade winterlich kalt zu werden.



29. Februar: Diese Ereignisse geschahen an diesem Tag



Am 29. Februar 1504 strandete der Seefahrer Christoph Kolumbus während seiner vierten Entdeckungsreise auf Jamaika.



1712 gab es in Schweden nach dem 29. Februar noch den 30. Februar auf Grund einer Kalenderumstellung.



Am 29. Februar 1880 gelang nach sieben Jahren und fünf Monaten Bauzeit der Tunnel-Durchstich durch das Schweizer Gotthardmassiv. Der mit 15 Kilometern damals längste Tunnel der Welt war entstanden.

'

Am 29. Februar 1916 wurde in den USA dem Bauingenieur Arthur Hale ein Patent auf das von ihm entwickelte Kleeblatt-Autobahnkreuz erteilt.



Uli Hoeneß kam am 29. Februar 2016 nach 637 Tagen in Haft wegen Steuerhinterziehung wieder auf freien Fuß.

Bekam 1940 den Oscar für ihre Nebenrolle in "Vom Winde verweht": Hattie McDaniel - an der Seite der Hauptdarstellerin Vivian Leigh. Bild: imago images/Ronald Grant

Oscar-Verleihung:



Die Oscar-Verleihung findet traditionell in der zweiten Februarhälfte statt – und erst zweimal an einem 29. Februar: in den Jahren 1940 und 2004.



1940 war Hattie McDaniel als Beste Nebendarstellerin ("Vom Winde verweht") die erste afroamerikanische Oscarpreisträgerin. Zudem war Drehbuchautor Sidney Howard der erste posthume Oscar-Preisträger. Im Jahr 2004 war "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" der erfolgreichste Film.



Apropos Film: Auch die Berlinale kann einen 29. Februar vorweisen: An jenem Datum endeten die Berliner Filmfestspiele im Jahr 1980.

Sendung: