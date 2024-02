Do 22.02.24 | 17:42 Uhr

Vor zwei Jahren bot ein sogenannter Reichsbürger bei einer Zwangsversteigerung 850.000 Euro für die ehemaligen Uckermark-Passagen in Schwedt – und bekam sie nicht. Nun hat die Stadt das Grundstück erworben – für ein Zehntel des Preises.

Die Stadt Schwedt (Uckermark) hat nach Jahren zähen Ringens am Mittwoch erfolgreich die ehemaligen Uckermark-Passagen ersteigern können. Die Zwangsversteigerung wurde am Amtsgericht Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) vollzogen, das zuständig für die Versteigerungen unter anderem in der Uckermark ist.

Das einstige Kaufhaus ist mittlerweile ein sogenannter "Lost Place" – ein runtergekommener aufgegebener Ort, der verfällt. Nun sollen die noch bestehenden Gebäude abgerissen werden, um das Grundstück als Naherholungsort in eine Grünfläche für die Schwedter umzuwandeln.

Die Stadt ist nun Eigentümerin der ehemaligen Uckermark-Passagen. Vor 15 Jahren wurden viele Gebäude in der Umgebung abgerissen, doch die Passagen blieben stehen – seitdem verkommt die Immobilie.