realistics Freitag, 22.03.2024 | 09:50 Uhr

Eine sehr skurile Geschichte. V.a., Wohnen ohne Mietvertrag kann man sich kaum vorstellen ebenso wie 140ooo EUR, Gold (!) in Größenordnungen in einer Wohnung zu horten. Bin gespannt, was dan noch an das Licht der Öffentlichkeit will.

Da ist man arbeitender Werktätiger mit kl. Rente wirklich ein Waisenknabe - heutzutage.

Wahrscheinlich will deshalb keiner mehr arbeiten, weil es auch geht???