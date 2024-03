toberg Freitag, 08.03.2024 | 15:25 Uhr

Was ist denn mit Ihnen los Vera? Genau solche merkwürdigen Gedanken machen die Leute immer nervöser entfernt von jeder Rationalität. Hier der Erklärbär:

>"Wir kriegen alles scheibchenweise, um die Leute bei der Stange zu halten und nicht weiter nachzudenken. "

Aus ermittlungstaktischen Gründen gibts in solchen Fällen nie offizielle Informationen. Diese Infos hier sind alle "durchgesickert" und zuerst von den privaten Medien als "Gerüchte - wir haben da was gehört" verbreitet worden.

>"Diese Frau hat sogar Gold zu Hause und Bargeld. Das geht doch gar nicht. Heimst sich jetzt der Staat ein. "

Ja. Das sieht der Gesetzgeber so vor. Wenn Vermögen aus einem nachweislichen Verbrechen stammt, dann geht das zurück an die eigentlichen Eigentümer oder wenn nicht möglich, dann an den Staat. Das ist doch gut so.

>"Das Finanzamt wird schon wissen, wie sie es bekommt. "

Es ist erstaunlich, aber das FA wusste von der Existenz dieser Frau sicher nichts. Man glaubts kaum, aber es geht doch.