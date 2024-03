BVG will Sicherheitsdienst mit Bodycams ausrüsten

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen die Sicherheit ihrer Fahrgäste und Mitarbeiter weiter verbessern. Dazu soll am Montag ein Pilotprojekt zur Einführung von Bodycams für Beschäftigte im Sicherheitsdienst beginnen. Wie die BVG mitteilte, sollen vor allem an Schwerpunktbahnhöfen der U-Bahnlinien U7 und U8, aber auch im gesamten U-Bahn-Netz vorerst 18 Bodycams eingesetzt werden.

Laut BVG soll der öffentliche Nahverkehr in Berlin so noch sicherer und sauberer gestaltet werden. Das Tragen von Bodycams ist eine Ergänzung der bestehenden Maßnahmen, wie beispielsweise die flächendeckende Einführung von Notrufsäulen sowie Sicherheitskameras in U-Bahnhöfen und Fahrzeugen, oder die kürzlich eingeführte "Reinigungsstreife".