Lothar Schneider Berlin Freitag, 01.03.2024 | 18:15 Uhr

Herr Arndt hat vollkommen Recht. Für die Forderungen des Gewerkschaft ist die BVG der völlig falsche Ansprechpartner. Dieser wäre "die Politik" ! An den von dieser gesetzten Rahmenbedingungen kann die BVG nichts ändern. Wenn "die Politik" ("grüne" und "rote") die Fahrbahnen verengt und lieber Radwege an die Magistralen klatscht statt Busspuren zu bauen, dann kann die BVG daran nichts ändern.

Dann stehen bei mehr Personal und mehr Bussen eben mehr Busse im Stau: das wäre der einzige "Unterschied".

Das Problem besteht weitgehend ja auch nur in den "Rush Hours" morgens 6:30 Uhr bis 9 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Zwischenzeitlich gäbe es allerdings Seitens der BVG Möglichkeiten der Entspannung und Entzerrung: z.B. mögliche längere Aufenthaltszeiten an Haltestellen, so dass "der Busfahrer mal in die Stulle beißen kann".

Allerdings, ich wohne nahe einer Endhaltestelle. Ich sehe nie Busfahrer etwas essen. Sie tippen in ihr Fon oder rauchen eine.