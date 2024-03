Im Sommer 2023 teilte die Berliner Verkehrsverwaltung mit, dass der Fußgängertunnel am ehemaligen Kongresszentrum ICC geschlossen werden soll. Geplant sei, den Fußgängerverkehr "künftig oberirdisch abzuwickeln und die Anlage außer Betrieb zu nehmen", so eine Sprecherin zum damaligen Zeitpunkt.

Daher nun ein neuer Versuch: Der Retro-Tunnel mit Eröffnungsjahr 1975 soll nun Veranstaltungsort werden. Vom 26. bis 28. April soll unter der Fahrbahn ein öffentliches Tischtennis-Turnier stattfinden. Mit maximal 200 Leuten und acht Tischtennis-Platten - wegen der Fluchtwege. Toiletten und Lagerfläche gäbe es, denn der Tunnel war ursprünglich mal als Verbindungsweg zu einem geplanten U-Bahnhof vorgesehen.

"Es geht uns darum, dass wir unten in der Passarelle eine dauerhafte, inhaltliche Bespielung haben", so Oliver Schruoffeneger (Grüne), Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen, gegenüber dem rbb. "Die einerseits der Nachbarschaft und den Menschen was bringt, aber auch ein Stück weit soziale Kontrolle da reinbringt, damit da beobachtet wird, was da passiert."

Ausgedacht hat sich das Ganze die Agentur "Die Wellenmaschine". Agentur-Geschäftsführer Uwe Buhrdorf ist laut "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] auch einer der beiden Autoren einer Machbarkeitsstudie für Nutzungskonzepte für die "Passerelle". Die Studie wurde bereits im Jahr 2020 vorgelegt.