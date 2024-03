Corinthstraße - Polizei durchsucht weitere Wohnung in Friedrichshain nach RAF-Mitgliedern

Mo 04.03.24 | 09:23 Uhr

dpa-Bildfunk/Annette Riedl Audio: rbb24 Inforadio | 24.03.2024 | Janine Artist | Bild: dpa-Bildfunk/Annette Riedl

Die Fahndung nach den zwei flüchtigen RAF-Terroristen Garweg und Staub in Berlin geht am Montagmorgen weiter. Die Polizei durchsucht ein weiteres Objekt in Friedrichshain.

Polizei sucht frühere RAF-Mitglieder Staub und Garweg in Berlin

mehrere Objekte in Berlin-Friedrichshain seit Sonntag durchsucht

Einsatz in Corinth- und Grünberger Straße am Montag

Person angetroffen, aber keiner der Gesuchten

LKA bestätigt, dass Garweg in beschlagnahmtem Bauwagen lebte

Im Zuge der Fahndung nach zwei früheren RAF-Terroristen haben Polizeikräfte am Montagmorgen ein weiteres Objekt in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es befindet sich in der Corinthstraße, wie eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts(LKA) Niedersachsen dem rbb bestätigte. Zunächst hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Ermittler hätten einen Menschen angetroffen und von einer Person die Personalien aufgenommen, von den beiden Gesuchten sei aber niemand dort gewesen. Zudem wurde eine Wohnung in der Grünberger Straße ebenfalls in Friedrichshain erneut durchsucht. Hier hatte die Polizei bereits am Sonntag nach dem 69 Jahre alten Ernst-Volker Staub sowie dem 55 Jahre alten Burkhard Garweg gefahndet.

dpa-Bildfunk/Andreas Rabenstein Grünberger Straße - Weitere Durchsuchung in Berlin-Friedrichshain wegen RAF-Terroristen ohne Erfolg Auf der Suche nach den Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg haben Polizisten am Sonntagabend ein Haus in der Grünberger Straße in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Es war die zweite Durchsuchung innerhalb eines Tages in dem Bezirk.

Wohnwagen von Garweg beschlagnahmt

Bereits am Sonntag waren in Berlin-Friedrichshain eine Wohnung und ein Bauwagengelände durchsucht worden. 130 Beamte waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Die Polizei beschlagnahmte einen Bauwagen, in dem Garweg gelebt hat, wie am Montagmorgen bestätigt wurde. Der Wagen wurde mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) abtransportiert und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Das kann laut LKA mehrere Tage dauern. Der Wagen stand auf einem Brachgelände, das vor allem von der alternativen Szene genutzt wird. Dort stehen Baracken, Wohnmobile, Wohnwagen und Gebäude.

Polizei findet "schwere Kriegswaffen"

Am vergangenen Montag war die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen worden. Zusammen mit Garweg und Staub soll sie der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Rote-Armee-Fraktion (RAF) angehört haben, die bis in die 1990er Jahre hinein mordete. Alle drei sollen vor mehr als 30 Jahren in den Untergrund gegangen sein. Garweg und Staub sollen zusammen mit Klette später mehrere Raubüberfälle verübt haben. Nach der Festnahme der 65 Jahre alten Klette waren bei einer anschließenden Hausdurchsuchung "schwere Kriegswaffen" gefunden worden. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole, eine Kurzwaffe samt Munition, Sprengmittel sowie eine Panzerfaustgranate.

Sendung: Radioeins, 04.03.2024, 8 Uhr