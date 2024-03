Morena Berlin Sonntag, 03.03.2024 | 11:03 Uhr

Was sollen denn die denunziatorischen Psychologisierereien? Was für eine "Sucht nach Normalität"?

Die RAF hat sich selbst vor einem Vierteljahrhundert aufgelöst.

Zudem war /ist ein Mensch der sich in der RAF, oder sonst militanter Gruppe organisierte, immer schon ein Mensch.

Nicht die Projektion die der Staat und seine Gegner aus ihm machen.

Lösungen mussten nach der Auflösung der RAF die RAF selber finden. Ob man tatsächlich in der RAF organisiert war, oder vom Staatsschutz behauptet wurde man sei RAF. Gibt ja zahlreiche Beispiel für prominenten, lebensgefährlichen Topplatz auf Fahndungsplakaten als RAF-Führung. Stimmte aber rein gar nicht.

Was also soll man ein Vierteljahrhundert machen. Macht der Staat gar keine Anstalten aus vielfach zitierter Wirklichkeit eine Entscheidung zu treffen: Man wisse gar nicht, habe gar keine sattelfesten Beweise dafür, wer in den letzten, vor 35 Jahren was in der RAF war und machte.

Wieso sollte man da nicht Dichterlesungen, Tanzkurse aufsuchen?