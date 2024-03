Im März 1974 soll ein damaliger Stasi-Offizier einen Mann erschossen haben, der seine Ausreise aus Ost- nach West-Berlin erzwingen wollte. Am Donnerstag beginnt am Berliner Landgericht der Prozess gegen den Angeklagten - fast 50 Jahre nach der Tat.

Knapp 50 Jahre nach einem tödlichen Schuss in der DDR am Grenzübergang Friedrichstraße nach West-Berlin muss sich ab Donnerstag (9 Uhr) ein ehemaliger Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit wegen Mordes vor dem Berliner Landgericht verantworten.

1974 wird der Pole Czesław Kukuczka am Grenzübergang Friedrichstraße erschossen - mutmaßlich von einem Stasi-Offizier. Ab Donnerstag steht der 80-jährige Angeklagte in Berlin vor Gericht. Der Historiker Filip Gańczak schildert, wie die Geheimdienste den Fall vertuschten.

Der Mann soll am 29. März 1974 in der polnischen Botschaft in Ost-Berlin mit einer Bombe gedroht haben, falls man ihn nicht ungehindert nach West-Berlin lasse. Der angeklagte Stasi-Offizier habe den Polen schließlich in den Tunneln des Grenzübergangs vom Bahnhof Friedrichsstraße erschossen, so die Staatsanwaltschaft.

Nach der Vereinigung Deutschlands fanden die Ermittler zwar den Namen des erschossenen Polen heraus - Czesław Kukuczka - , seinen Obduktionsbericht und die Stasi-Unterlagen der DDR und aus Polen, doch ein Täter war nie gefunden worden.

Der angeklagte Oberleutnant aus Leipzig soll zur Tatzeit einer Operativgruppe des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit angehört haben und mit der "Unschädlichmachung" Kukuczkas beauftragt worden sein.