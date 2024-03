"Letzte Generation" will am Samstag Gehwege und Straßen blockieren

Nach der Abkehr von Klebe-Blockaden hat die Klima-Gruppe "Letzte Generation" für kommenden Samstag neue Proteste in zehn Städten angekündigt. Geplant seien "ungehorsame Versammlungen" in Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Regensburg, München und auf Rügen, teilte die Gruppe am Montag mit.



Es solle Aktionen geben, die sich über Gehwege und Straßen erstrecken. Sie sollten "deutlich ungehorsamer" sein als angemeldete Demonstrationen, aber "absolut friedlich", hieß es. Wie diese Versammlungen genau aussehen sollen und wie lange sie dauern, blieb offen.

Auf einer Pressekonferenz am Montag vor dem Schloss Bellevue in Berlin erklärte Sprecherin Carla Hinrichs noch einmal, zunächst keine weiteren Klebe-Aktionen durchführen zu wollen. "Der Kleber bleibt jetzt erstmal zu Hause. (...) Unser Protest startet heute in ein neues Kapitel. Diese Woche startet der Widerstands-Frühling."