Am Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte ist in der Nacht zu Montag ein Mann durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Die Person starb nach Polizeiangaben später im Krankenhaus.



Einzelheiten zu dem Vorfall in der Zimmerstraße in Berlin-Mitte teilte die Polizei am Montagmorgen wegen laufender Ermittlungen nicht mit.



Einem Bericht der "B.Z." zufolge soll es sich bei dem Todesopfer um einen Mann handeln, der von sieben Kugeln getroffen worden sein soll. Vor Ort sei es auch zu einer Festnahme gekommen. Dazu wollte sich die Polizei bislang nicht äußern.