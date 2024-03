Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind am Mittwochnachmittag an der Auffahrt A100 an der Konstanzer Straße (Berlin-Wilmersdorf) schwer verunglückt, wie die Berliner Polizei dem rbb bestätigte.

Zuerst hatte die "B.Z." [externer Link] berichtet. Der Fahrer und seine Mitfahrerin prallten gegen das Brückengeländer und stürzten in die Tiefe. Die Frau schlug auf einem Parkplatz unter der Brücke auf und verstarb noch am Unfallort.