Im Südosten Brandenburgs haben am Mittwochmorgen kurzfristige Bauern-Proteste begonnen.



Wie die Polizei mitteilte, gibt es wegen einer Demonstration Behinderungen auf der B 169 bei Ruhland (Oberspreewald-Lausitz). Dort blockieren ein Traktor und mehrere Pkw die Anschlussstelle zur Autobahn 13 in Richtung Berlin. Der Protest richtet sich demnach allgemein gegen die Ampelregierung.

Den Angaben zufolge handelt es sich um eine spontane Versammlung, die kurz zuvor angemeldet wurde. Die eigentliche Demonstration soll erst am späten Nachmittag stattfinden.



Die Bauern im Südosten Brandenburgs hatten sich zuletzt nicht mehr an Protesten beteiligt, nachdem es Anfang Februar bei Blockaden an der A13 Zwischenfälle mit Verletzten gegeben hatte.