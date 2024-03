In Teslas Gigafactory in Grünheide stehen die Produktionsbänder still. Nach dem Anschlag auf einen Strommast bleibt die Produktion beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide (Oder-Spree) bei Berlin bis voraussichtlich Ende nächster Woche unterbrochen. "Das bedeutet für uns einen wirtschaftlichen Schaden im hohen neunstelligen Bereich", sagte Werksleiter André Thierig.

Noch mehr als eine Woche ruht die Produktion bei Tesla in Grünheide. Das teilte das Unternehmen mit. Durch einen Brandanschlag ist die Stromzufuhr dort unterbrochen. Am Dienstag rechnete Tesla noch mit einem früheren Neustart.

Derzeit ist Tesla vor allem wegen sinkender Verkaufszahlen in China im Gespräch. Die Tesla-Aktie rutschte seit Anfang der Woche um mehr als 14 Prozent ab. Der Brand spielte dabei laut Dudenhöffer keine wesentliche Rolle. "Tesla könnte viel mehr produzieren, wenn es die Käufer hätte." Mit dem Wegfall der Subventionen sei ein Elektroauto viel zu teuer für die Kunden. "Die Politik zerstört bei uns das Elektroauto", so Dudenhöffer. Die Folgen des Brandes seien im Vergleich eher gering einzuschätzen.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer schätzt die Kosten des Produktionsstopps deutlich geringer ein. "900 Millionen oder gar eine Milliarde Euro sind sehr hoch gegriffen", sagte der Direktor des Center for Automotive Research in Bochum dem rbb.

Darf der E-Autobauer Tesla sein Werksgelände in Grünheide um weitere rund 100 Hektar erweitern? Nein, hat die Mehrheit der Einwohner der Gemeinde in einer Befragung entschieden. Doch das Votum ist letztlich nicht bindend.

Was aber aus Dudenhöffers Sicht Schaden nehmen könnte, ist der Industriestandort Berlin-Brandenburg. Die Region habe mit der Ansiedlung von Tesla einen großen Sprung nach vorn gemacht, sagte Dudenhöffer. "Was dann alles an Einsprüchen, an Beschwerden, an Protesten gekommen ist - und jetzt nochmal mit dieser Sache - ist sehr, sehr schädlich für Berlin-Brandenburg." Der Fall erzeuge eine öffentliche Stimmung, die auch zu deutlicher Zurückhaltung bei Investoren führen könne, sagte der Autoexperte.

Auch Tesla-Werksleiter André Thierig zeigte sich besorgt. Er sehe mit Blick auf den Anschlag eine "sehr kritische Grundstimmung, die vielleicht auch solches Verhalten ein Stück weit schürt". Thierig spielt damit auf eine kritische Haltung in der Bevölkerung rund um das Werk an. Bei einer Bürgerbefragung in Grünheide lehnten rund zwei Drittel die von Tesla geplante Erweiterung des Werks um einen Güterbahnhof und ein Lager auf einem angrenzenden Gelände ab. Dort sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Umweltschützer und Tesla-Kritiker hatten in Reaktion auf diese Ankündigung in der Nähe des Werks im Wald ein Protestcamp aufgeschlagen und Baumhäuser errichtet.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg teilt die Sorgen des Werksleiters. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg, Michael Völker, sagte rbb24 Brandenburg aktuell, es sei nicht nur ein Kratzer, sondern eine tiefe Wunde im Image des Landes entstanden. Der Schaden sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft könne hier groß sein.