Ein Lkw ist am frühen Montagmorgen in Neuenhagen (Märkisch-Oderland) von einem Zug erfasst worden. Der Unfall hat sich an einem Bahnübergang an der Ziegelstraße ereignet. Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer habe dabei schwere Verletzungen erlitten und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht werden, bestätigte ein Sprecher der Polizei dem rbb.

Der entstandene Sachschaden werde auf circa 150.000 Euro geschätzt.