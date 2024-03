Blaulicht L´felde Dienstag, 12.03.2024 | 10:13 Uhr

Warum soll eine Ehrenamtlich tätige Einsatzkraft weniger (355% !)Wert sein, als eine Hauptamtliche? Beide bekommen die gleiche Ausbildung um das Amt auszuführen, nur dass der Ehrenamtler das mal eben neben seinem Hauptberuf in seiner Freizeit macht! Unfassbar!

UND: wer im Rathaus von Neuruppin denkt sich den solche Mondpreise aus? Hat das mal wer nachgerechnet?

- Hauptamtliche EK/h: von 28,33€ --> 326€ = +1150% !

- Ehrenamtliche EK/h: von 7,50€ --> 91,80€ = +1224% !

- Einsatzleitwagen (ELW)/Minute: von 0,61€ --> 35,40€ = +5803% !

Da bedeutet ja im Umkehrschluss, dass durch Sparfuchs-& Billigheimerpreise vorher immer eine negative Bilanz zu Buche gestanden haben muss?

Da hat der Stadtverwaltung ja ne richtige Cash-Cow entdeckt! Schlage vor sie benennen ihre Feuerwehr um in Feuerwehr Neuruppin AG und bringen sie an die Börse (DAX) und die Ortsteilfeuerwehren werden zu GmbH´s mit 100% Beteiligung an der AG!

So dürften in OPR in Absehbarer Zeit die Versicherungsprämien steigen.